Sthe Matos é pedida em namoro por Kevi Jhonny: "Casal de milhões!"

A influenciadora Sthe Matos foi pedida em namoro durante o show do cantor Kevi Jhonny

CARAS Digital Publicado em 04/11/2022, às 19h08

O amor está no ar! Na ultíma quarta-feira, 02, a influenciadora digital Sthe Mattos (24), pegou os seguidores de surpresa ao anunciar que foi pedida em namoro pelo cantor Kevi Jonny.

Para dar a notícia aos fãs, o novo namorado de Sthe publicou um vídeo no feed de seu Instagram para registrar o momento em que ela recebeu o pedido, com direito a anel e a música romântica.

Na legenda do post, ele escreveu o trecho de uma música. "O que cê acha da gente ficar de grudinho, ser o novo calzalzinho do rolê, só eu e você. O que ce acha da gente postar uma foto, espalhar esse negócio pra todo mundo ver.. nos dois apaixonados, quebrando o sigilo se o nosso amor é lindo pra que ficar no escondido. Se vale a pena, a gente tenta, vamos viver essa experiência, se é amor, sempre compensa", escreveu ele na legenda da publicação.

Apaixonada, a influenciadora respondeu. "Nossas almas sempre estiveram juntas, só faltava os corpos se reencontrarem. Sai de perto de mim maia naaaum", disse ela.

Imediatamente, os fãs do casal reagiram ao pedido oficial e comentaram. "Deus abencoeeee! Viva o amor". "lindos demais parabéns amigo de verdade seja feliz viu?". "Tão lindo irmão. Parabéns e muitas felicidades". "Casal de milhões", disseram eles.

VEJA O MOMENTO EM QUE STHE MATTOS É PEDIDA EM NAMORO: