Sorvetão mostra Conrado em cama de hospital após cirurgia: "Quero que entendam"

Sorvetão mostra Conrado em recuperação; cantor passou por cirurgia para retirada de tumor

O cantor Conrado está bem e segue se recuperando da cirurgia que fez para a retirada de um tumor. Quem contou as novidades do caso oi a ex-paquita Andreia Sorvetão, que usou as redes sociais para se pronunciar nesta segunda-feira, 17.

Aos 55 anos, o cantor segue internado no Hospital Samaritano Higienópolis, em São Paulo. "Agradecer! Agradecer! Agradecer! Logo contaremos detalhes. Por favor, se você tem 45 anos faça a colonoscopia", disse ela.

A loira então filmou o maridão. "Oi, meus amores!Olha quem vai falar com vocês agora!", afirmou feliz da vida com as boas notícias. Conrado então gravou um recado e agradeceu.

"Oi, gente! Tudo bom? Estamos aqui na recuperação. Deus é muito bom! Quero que vocês entendam que na vida da gente Deus tem que estar acima de tudo, porque foi Deus que me leva, Deus que me tira, Deus que me traz de volta. Estou muito feliz com tudo! Muito obrigado pelo carinho de vocês. Beijo!", disse Conrado. "Viu, gente! Obrigada por tudo, por todas as orações. Está indo tudo bem!", disse Sorvetão.

OPERAÇÃO BEM SUCEDIDA

O cantor Conrado está em processo de recuperação após passar por uma cirurgia para remover um tumor maligno. Ele foi diagnosticado com câncer no reto há pouco tempo e foi operado no último final de semana. Nesta quarta-feira, 5, a esposa dele, a ex-Paquita Andréa Sorvetão, exibiu a primeira foto com o amado no hospital.

Ele apareceu com a expressão tranquila enquanto curtia a companhia da esposa. Na legenda, ela contou sobre o período no hospital. “Terceiro dia da recuperação. Tudo indo dentro do previsto. Deus é bom, Deus é bom demais. Não cansaremos de agradecer cada palavra de amor verdadeiro que vocês nos mandam”, disse ela.