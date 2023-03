Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros brincam com problema de casal: "climão"

Atores Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros encenaram situação matrimonial e fizeram muitos se identificarem

O casal Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros, que já estão juntos há oito anos, compartilharam uma situação cômica que deve fazer muitos se identificarem.

Em um vídeo de comédia, eles simularam uma situação. O ator entrava em um cômodo onde a esposa estava e a via fazendo algo que ela já havia pedido para o parceiro e ele não tinha feito.

"Quando encontro minha esposa fazendo algo que ela tinha me pedido para fazer há duas semanas. O climão Por aí também é assim?", perguntaram aos seguidores. No fundo, tocava a música Terapia, do Baiana System, que dizia "ouço a terapia".

O ex-BBB e ator Douglas Silva pareceu se identificar com a situação e brincou: "A gente erra tentando acertar". Os seguidores também trataram de comentar. "'Eu ia fazer isso agora'", disse uma fã prevendo a justificativa.

Em entrevista ao Gshow, a atriz afirmou que ela e o ator pensam muito em ter filhos. “A gente quer muito, é uma coisa que a gente fala bastante. Mas não, esse ano não. Eu acho que vou esperar pelo menos uns 2 aninhos ainda. Não se sabe, né? O destino pode surpreender a gente demais. Não é um planejamento nosso para esse ano, mas é uma vontade nossa, queremos muito ter babies”, contou.

Veja vídeo: