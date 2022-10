Sophia Abrahão aproveita dia ensolarado no Rio de Janeiro e posta fotos de biquíni na praia

Sophia Abrahão postou uma série de fotos em dia ensolarado na praia do Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 14h15

A atriz Sophia Abrahão (31) aproveitou a tarde ensolarada desta segunda-feira, 31, para renovar o bronzeado.

No Instagram, ela postou uma série de fotos em que aparece de biquíni na praia do Arpoador, que fica na zona sul do Rio de Janeiro, com vista paradisíaca. Na legenda ainda celebrou: "Hoje o dia nasceu feliz demais".

O biquíni de Sophia era um modelo cavado azul marinho com detalhes no tom de verde água. A atriz também fez uso de um boné na cor bege, óculos de sol arredondado com lente escura e armação marrom.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sophia Abrahão (@sophiaabrahao)

Sophia Abrahão publica fotos de biquíni na praia e Sérgio Malheiros baba

Sophia Abrahão abriu um álbum de fotos na praia no último dia 06 e também ostentou a boa forma com o uso de biquíni. A publicação chamou a atenção até do namorado da atriz, Sérgio Malheiros (29).

Nas imagens, a artista posa novamente diante da paisagem de tirar o fôlego da praia do Arpoador, no Rio de Janeiro. "Meu quintal", escreveu ela na legenda.

O ator fez questão de comentar o post com vários emojis de carinha 'babando', e ainda teve uma resposta de Sophia que escreveu um emoji de foguinho.

E claro que os admiradores não ficaram de fora e rasgaram elogios. "A mulher mais linda existente nesse planeta", "Beleza surreal", "Beleza de milhões", "Sereia da vida real", disparam eles.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sophia Abrahão (@sophiaabrahao)

Passeio em Paris com Sérgio Malheiros

Recentemente, Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros abriram o álbum de fotos da viagem por Paris, e além de mostrarem alguns registros pela cidade, eles também dividiram registros do passeio pelo Museu do Louvre.

Sophia amou o passeio. "Sem palavras para essa experiência, foi indescritível. Obviamente a gente ainda vai precisar voltar duas mil vezes para conseguir percorrer o Louvre inteiro, mas hoje já foi o suficiente para eu me apaixonar ainda mais por essa cidade e por tudo o que ela representa nas artes. Mais tarde tem um reels descrevendo essa experiência inacreditável", contou a atriz.