Sonia Abrão assusta seguidores ao revelar que está internada: “Preciso ficar no hospital”

A apresentadora Sonia Abrão revelou que está internada em um hospital de São Paulo por conta de uma pneumonia bacteriana

CARAS Digital Publicado em 28/08/2022, às 18h13

Neste domingo, 28, Sonia Abrão revelou que está internada em um hospital para tratar de uma pneumonia bacteriana.

A jornalista foi diagnosticada com Covid-19 a duas semanas e teve que se afastar da bancada do programa “A Tarde É Sua”. Porém, de acordo com o pneumologista da apresentadora, Sonia pode ter contraído uma bactéria junto ao coronavírus.

“O que aconteceu foi o seguinte: Meu pneumologista acredita que contraí a bactéria juntamente com a Covid. Como fui medicada com antibióticos na Covid, a pneumonia não se desenvolveu, tanto que fiz tomografia no tórax e os pulmões estavam limpíssimos! Como zerei a Covid em 1 semana, a medicação foi suspensa e aí a pneumonia teve terreno livre para atacar”, explicou Sonia na legenda da postagem feita em seu Instagram.

A apresentadora ainda comentou sobre os sintomas que sentiu antes de ser internada: “Perdi a voz e depois veio a tosse fortíssima”.

Sonia ainda explicou o porquê de estar internada, já que poderia estar tratando a pneumonia em casa. “Tá ainda no começo, poderia tratar em casa – como foi com a Covid- mas são necessárias doses altas de corticoide, que me provocam crises de arritmia, preciso ficar no hospital pra ser monitorada e evitar que isso aconteça”

Por fim, a jornalista ainda mandou um recado para seus seguidores: “Só não se esqueçam que ainda estamos na temporada de vírus e bactérias que provocam doenças respiratórias, que vão além da Covid. E a pneumonia bacteriana é a bola da vez”.

Nos comentários do post, os fãs de Sonia desejaram melhoras para a comandante do “A Tarde É Sua”. “Melhoras Sonia, vai ficar tudo bem logo”, escreveu uma seguidora. E outro fã desejou: “Sonia desejo que fique bem logo, viu? Se cuida, aproveita para descansar”.

