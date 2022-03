Solteiro, Gabriel Medina curte passeio de lancha em Santa Catarina: ''Vivendo''

O surfista Gabriel Medina está aproveitando a vida de solteiro em Balneário Camboriú, em Santa Catarina

Gabriel Medina(28) está em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

O surfista, que está solteiro desde o fim do casamento de Yasmin Brunet (33), decidiu curtir um passeio de lancha ao lado do amigo Pedro Velasco nesta quarta-feira, 9.

Em seu perfil no Instagram, Medina compartilhou alguns cliques em que aparece usando uma camiseta do time de basquete Chicago Bulls, uma bermuda, boné e óculos escuros, e falou sobre o passeio. "Vivendo", disse o atleta.

A publicação recebeu várias curtidas e comentários. "Esquece… Velho da lancha po", brincou o ator Rafael Zulu (39). "Vivão e vivendo", comentou o jogador Neymar Jr. (30). "Lindo. É isso ái, aproveita bastante", falou uma seguidora.

Foto com a irmã

Gabriel Medina usou as redes sociais para compartilhar um reencontro bem especial com a sua irmã, Sophia Medina (16). Em seu Instagram, o atleta posou com a irmã após uma manhã de muito surfe e sol em Maresias, no Litoral Norte de São Paulo, onde a família reside. "Minha pequena", disse ele.

Confira: