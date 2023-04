Sócia de Virginia Fonseca se pronuncia após critica de Evaristo Costa: ''Papelão''

Após comentário polêmico de Evaristo Costa, sócia de Virginia Fonseca esclarece vídeo e detona jornalista

A sócia e amiga de Virginia Fonseca (23), Samara Pink, pronunciou-se após viralizar o comentário do jornalista Evaristo Costa (46) sobre a filha da influenciadora, Maria Alice (1), preferir ficar no colo da babá ao da mãe durante um momento em que tomaria vacina. Na rede social, a empresária deu sua opinião nesta quarta-feira, 05.

Defendendo a esposa de Zé Felipe (24), Samara criticou a postura do ex-apresentador global e comentou sobre as pessoas detonarem a amiga na internet para ficarem em evidência.

"Evaristo Costa, que papelão hein! Que desnecessário este comentário escroto e maldoso. Já ouviu falar em MÃE TEM QUE TRABALHAR? E quando não tem babá fica com a vó, ou na creche?", começou dizendo sobre a situação das mães que precisam trabalhar.

"Virginia é uma mãezona e a Maria Alice é LOUCA nela! Ninguém dessa b*sta convive para saber! No dia a Maria estava fugindo para não tomar vacina, se fosse eu no lugar da babá, ela iria preferir fugir pro meu colo. Ow pelo amor de deus, se torna chato isso, toda vez: "Ah a Virginia dá mídia", então vamos atacar ela! Mas beleza... Agora falar de filho?! Tá de palhaçada hein! Vai caga no mato", explicou e disparou.

Após viralizar o comentário polêmico de Evaristo Costa sobre o vídeo de Maria Alice querendo ficar no colo da babá, Virginia Fonseca e Zé Felipe se pronunciaram. A esposa do cantor surgiu chorando e ele rebateu a crítica chamando o comunicador de "folgado".

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Evaristo Costa comenta vídeo de filha de Virginia Fonseca: ''Mãe é quem cria''

O ex-apresentador do "Jornal Hoje", Evaristo Costa, surpreendeu ao deixar um comentário em uma publicação com um vídeo da influenciadora Virginia Fonseca e sua filha mais velha, Maria Alice, tomando vacina.

No registro, a primogênita do cantor Zé Felipe com a influencer digital apareceu com medo de levar o imunizante e procurou apoio no momento com a babá. Não querendo sair do colo de sua cuidadora, a garota preferiu ficar com a funcionária à mãe.

"Maria Alice vai tomar vacina e prefere o colo da babá do que da mãe (Virginia)", escreveram no tweet. Surpreendendo os internautas, o jornalista se pronunciou deixando um comentário polêmico. "Já ouviram falar: "mãe é quem cria?"", falou o ex-global.

Essa não é a primeira vez que as babás de Virginia Fonseca viram assunto. Recentemente, ao levá-las para a viagem de férias da família para os EUA, a influenciadora digital recebeu críticas.