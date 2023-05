Só usa roupa de brechó? Entenda brincadeira entre Roberto Justus e Adriane Galisteu

Roberto Justus e Adriane Galisteu foram casados durante um ano

Nesta quinta-feira, 18, os nomes de Roberto Justus (68) e Adriane Galisteu (50) se tornaram assunto nas redes sociais. Tudo começou após uma entrevista do empresário ao podcast Bagaceira Chique, de Luciana Gimenez (53), em que ele afirmou que, enquanto foi casado com a apresentadora, ela fumava e vestia roupas de brechó. O comentário repercutiu e causou um verdadeiro alvoroço.

"A [Adriane] Galisteu , ela se veste no brechó, é zero patricinha. Ela fumava cigarro na época, eu sou super contra. São coisas que não davam. Tentei fazer ela parar, mas não consegui. Tem certas coisas que é difícil conviver. Foi uma paixão avassaladora, e do mesmo jeito que começou, terminou", explicou ele, sobre o período em que estiveram juntos, de 1998 a 1999.

Pouco tempo depois de o trecho ter repercutido na web, a apresentadora gravou um vídeo, em tom de brincadeira, como uma resposta ao ex-marido. No registro, ela mostrou como estava se arrumando e pediu para um de seus ajudantes trazer uma "roupa de brechó". "Mas todas as suas roupas são de brechó", respondeu o homem.

Em seguida, outro ajudante a oferece um cigarro, e Adriane Galisteu afirma que já parou de fumar há 10 anos, e ainda mostra o destino de um cinzeiro: "O cinzeiro virou porta-joias de brechó", brincou a apresentadora. Na legenda da publicação ela ainda escrveu: "A louca do brechó, mas eu não fumo mais", acompanhada de algumas hashtags como #eumedivirto.

Mas o alvoroço não parou por aí. Após a repercussão do vídeo de resposta de Galisteu, o bilionário Roberto Justus usou seus Stories do Instagram para esclarecer o que tinha dito em entrevista ao podcast da amiga, e ainda elogiou o estilo e personalidade da ex-mulher, com quem não teve filhos no relacionamento relâmpago.

"Em respeito à Galisteu, pela qual tenho muito carinho e admiração (e quem assistiu a entrevista completa que dei no podcast da Luciana, pode claramente perceber isso), gostaria de esclarecer que quando me referi a ela comprar algumas peças de roupas em brechós, quis penas exemplificar que os nossos estilos são diferentes, ela é muito mais fashion, descolada e descontraída do que eu", escreveu.

Ele ainda assegurou que os dois já conversaram e se divertiram com a situação. "Hoje eu e ela já rimos das fofocas. Infelizmente a mídia gosta de expor fatos fora do contexto para chamar atenção e lamentavelmente as pessoas não buscam assistir todo o conteúdo para tirarem as suas conclusões! Somos amigos e nos respeitamos bastante. O resto é apenas pura maldade."

Adriane Galisteu é casada com o empresário Alexandre Iodice (52) desde 2010, com quem teve seu primeiro filho, Vittorio Iodice (12). Já Roberto Justus foi casado com Ticiane Pinheiro (46) por cinco anos, com quem teve Rafaella Justus (13), e, desde 2015, é casado com Ana Paula Siebert (35), com quem teve a pequena Vicky (3). O empresário ainda é pai de Fabiana (36), Ricardo (40) e Luiza (30).

CONFIRA O VÍDEO DE ADRIANE GALISTEU E ENTREVISTA DE ROBERTO JUSTUS: