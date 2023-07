Dor profunda: Sinead O'Connor morre um ano após perder o filho

Sinead O'Connor morre um ano após a morte do filho Shane O'Connor; ele tinha apenas 17 anos

A morte da cantora Sinéad O'Connor aos 56 anos nesta quarta-feira, 26, fez os fãs lembrarem da partida precoce do filho da artista irlandesa. Em janeiro de 2022, ela viveu o drama de enterrar Shane O’Connor, então com 17 anos.

Na época, foi a própria cantora quem anunciou a morte do filho em um comunicado comovente. Além de detalhar o caso, ela ainda publicou uma foto que mostrou que os dois eram muito parecidos e tinham o mesmo olhar marcante.

"Meu lindo filho, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, a própria luz da minha vida, decidiu encerrar sua luta terrena hoje e agora está com Deus. Que ele descanse em paz e que ninguém siga seu exemplo. Meu bebê. Eu te amo muito. Por favor, fique em paz", disse ela.

Shane O’Connor lutava contra uma depressão e estava desparecido. Ele foi encontrado em Tallaght, próximo de Dublin, na Irlanda. Na época, ela ficou desesperada com o sumiço do filho e pediu ajuda. "Shane, sua vida é preciosa. Deus não desenhou aquele lindo sorriso em seu lindo rosto para nada. Meu mundo entraria em colapso sem você. Você é meu coração. Por favor, não se machuque", chegou a dizer em uma rede social.

Sinéad O'Connor morre aos 56 anos

A cantora irlandesa Sinéad O'Connor faleceu aos 56 anos. A morte dela foi confirmada pelo jornal Irish Times nesta quarta-feira, 26. Porém, os detalhes sobre o que aconteceu com a cantora não foram revelados.

O primeiro álbum da artista foi lançado em 1987 e se chamava The Lion And The Cobra. Nascida em Dublin, na Irlanda, em 1966, ela fez sucesso com a música Nothing Compares 2U e conquistou o mundo com sua voz potente. Inclusive, a artista chegou a ser eleita a número um do ano de 1990 pela revista Billboard.