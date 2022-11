Simony mostra para seguidores máquina usada para radioterapia

Simony mostrou para os seguidores como é a máquina usada para fazer suas sessões de radioterapia para tratar câncer no intestino

CARAS digital Publicado em 09/11/2022, às 16h45

A cantora Simony (46) apareceu nesta quarta-feira, dia 09, em seus stories para mostrar um detalhe curioso sobre o seu tratamento. Após ser questionada por alguns fãs, ela revelou como é a máquina usada para as sessões de radioterapia, que conta com um item feito especialmente para ela.

“Gente, deixa eu mostrar para vocês como é a máquina da radio. Vocês ficam me perguntando, né? Olha aqui. É assim, eu vou deitar aqui, esse é meu colchãozinho, foi feito para mim. Toda vez que eu venho ele já está aqui me esperando”, disse a cantora, mostrando a máquina, que é bem grande, e o colchão feito para o formato de seu corpo.

Seu marido, o cantor Felipe Rodriguez, está acompanhando o tratamento de perto e aproveitou para compartilhar em suas redes sociais o momento em que Simony aparece deitada na máquina, pronta para mais uma sessão. Além disso, a cantora também mostrou em seus stories uma nova aquisição: uma lace loira e com um corte chanel de bico. Ela explicou que já tem uma lace, mais escura e com os fios longos, mas que gostou dessa mais curtinha também.

Simony mostra máquina de radioterapia - Instagram

Simony mostra máquina de radioterapia - Instagram

Simony mostra lace loira com corte em chanel - Instagram

Simony mostra primeira sessão de radioterapia

A cantora, diagnosticada com câncer na região do intestino em agosto de 2022, fez questão de compartilhar com seus seguidores a sua primeira sessão de radioterapia, realizada no dia 1 de novembro.

Nos relatos, Simony aparece no hospital HCor, em São Paulo, usando um turbante, maquiada e animada para essa nova etapa do tratamento. Ela também escolheu a música ‘Andar com Fé’, de Gilberto Gil, como trilha sonora do momento.