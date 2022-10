Simony faz post de agradecimento e revela que tumor diminuiu mais de 50%: “Somos fortes”

A cantora Simony fez uma postagem em suas redes sociais agradecendo o carinho dos fãs e contando que está vencendo a batalha contra o câncer

Neste domingo, 16, Simony foi ao seu Instagram fazer um post de agradecimento aos fãs e familiares e contar que está vencendo a batalha contra o câncer.

“Sim essa é uma foto de agradecimento. O tumor diminuiu mais de 50% e agora o restante é com a radioterapia”, revelou a cantora na legenda de uma foto onde aparecia careca e orando ajoelhada.

A artista, diagnosticada com um câncer no intestino, ainda comentou sobre as mudanças que ocorreram em seu corpo devido ao tratamento: “Sim eu uso uma prótese capilar, sim eu estou careca, como muitas ficam mas eu não me acostumei e tudo bem também, apesar de aqui em casa todo mundo me achar linda, resolvi passar por esse tratamento com foco na minha cura e estou no caminho dela. NÃO É FÁCIL OLHAR NO ESPELHO E NÃO SE RECONHECER. 13 Quilos, inchada carequinha. Somos fortes! Só quem passa por esse tratamento sabe”.

Por fim, Simony agradeceu o apoio dos médicos, seu marido, sua mãe e todos os fãs que mandaram mensagens e orações à ela. “Esse post não é sobre cabelo, é sobre cura”, escreveu.

Emocionante!

No programa Altas Horas da semana passada, Simony emocionou os espectadores ao comentar sobre sua luta contra o câncer no programa de Serginho Groisman.

"Estou indo para as minhas últimas sessões de quimioterapia. Desculpa, estou emocionada mesmo. É punk, muito difícil. Mas estou muito feliz", declarou ela.