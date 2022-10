Lutando contra um câncer, Simony se emociona ao falar de tratamento: ''Muito difícil''

No 'Altas Horas', cantora Simony chorou ao falar sobre a luta contra um câncer no intestino

CARAS Digital Publicado em 09/10/2022, às 09h06

A cantora Simony (46) não segurou as lágrimas durante sua participação no Altas Horas. No programa que foi ao ar neste sábado, 08, a artista se emocionou ao falar sobre a luta contra o câncer.

Diagnosticada com um tumor epidermoide na região do intestino em agosto deste ano, a famosa falou sobre o tratamento que está passando para se livrar do mal.

"Estou indo para as minhas últimas sessões de quimioterapia. Desculpa, estou emocionada mesmo. É punk, muito difícil. Mas estou muito feliz", declarou ela ao apresentador Serginho Groismain.

Compartilhando em sua rede social cada momento da luta, Simony contou que está quase alcançando sua vitória. "Eu estou caminhando para o finalzinho disto, que é a cura. Eu tenho certeza que todos que identificarem no comecinho, vão se curar. É muito sério, mas a medicina está do nosso lado. A nossa fé também, maravilhosa", falou.

Nos últimos dias, a cantora atualizou seu estado de saúde após ser hospitalizada para continuar seu tratamento. "Estou passando aqui para dar notícias sobre meu tratamento... Estou chegando no hospital para fazer as última três quimioterapias, então eu fico internada hoje até sexta para fazer esse final de ciclo", contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simony (@simonycantora)

Simony é diagnosticada com câncer

A cantora Simony foi diagnosticada com câncer na região no intestino em agosto deste ano. Ela fez o anúncio em sua rede social por meio de um vídeo. A estrela contou que está internada em um hospital de São Paulo após fazer o exame de colonoscopia e que vai iniciar o tratamento com quimioterapia em breve.

“Eu sempre fui muito transparente com vocês, eu amo o meu público. Por conta de uma íngua, eu fui fazer os meus exames, que é importantíssimo, a colonoscopia, que eu nem sabia que nós precisávamos fazer a partir dos 45 anos, que é muito importante esse exame. Por esse exame, eu descobri um câncer. Eu estou aqui do lado do meu anjo, o Dr. Fernando Maluf, o He-Man do câncer”, disse ela

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!