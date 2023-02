Simone Mendes celebra aniversário da filha com look de grife avaliado em mais de R$ 7 mil

A cantora Simone Mendes se destacou na festa de aniversario da filha ao eleger look de grife com valor exorbitante; confira

A família de Simone Mendes (38) está em festa! Isso porque, Zaya, sua filha caçula, com o empresário Kaká Diniz (37), completou 2 aninhos de vida.

Para celebrar a data especial, a mamãe coruja fez um festão em São Paulo, com o tema "Disney Country", com direito a itens personalizados com o nome da aniversariante, além de diversas atrações luxuosas. O evento reuniu diversas celebridades e amigos da família.

Na ocasião, Simone roubou a cena ao apostar em um conjuntinho de valor exorbitante da marca Burberry, avaliado em mais de R$ 7 mil, composto por uma calça legging e uma camisa oversize. Já a pequena Zaya usou um vestido da mesma grife avaliado em quase R$ 2 mil. Muito luxo, né?!

Henry (08) e Kaká não ficaram atrás e também esbanjam estilo ao surgir usando peças com detalhes em xadrez.

VEJA O LOOK DE GRIFE ELEITO POR SIMONE MENDES:

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram @Luchocolates

Fofura!

A filha de Simone Mendes e Kaká Diniz, Zaya Diniz, compeltou dois anos na última quarta-feira, 22, e os papais não deixaram de homenagear a herdeira na rede social.

"Hoje é dia da minha boneca @zayadiniz. Você chegou pra trazer ainda mais alegria pra nossa família, nós te amamos incondicionalmente! Toda sorte de benção sobre sua vida minha pequena, mamãe te ama parabéns!", disse Simone.

"Minha princesa, nem nos meus maiores sonhos eu imaginaria ser agraciado com a dádiva divina de ser seu pai. Todos os dias eu agradeço a Deus por ter vocês, meu pilar de sustentação. Antes, quando solteiro, eu saia de casa e não queria voltar, pois não tinha ninguém a me esperar. Hoje eu saio pra cumprir minha missão no mundo, mas meu coração logo chora de saudades com vontade de voltar pra casa, pois eu sei que tem alguém que me espera, tem uma família que Deus me presenteou para fazer nossos dias mais felizes aqui na terra", escreveu Kaká, em uma publicação feita em sua conta no Instagram.