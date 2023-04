Silvio Santos vai receber convite de casamento com alfinetada de ator; entenda

Silvio Santos vai receber convite de casamento junto com alfinetada para sugestão de presente

Marcelo Drummond (60) e o ator e diretor José Celso Martinez (86) vão selar a união no dia 6 de junho, no Teatro Oficina, após 36 anos de relacionamento. Os convites para o casamento já começaram a ser elaborados, e quem não vai ficar de fora da lista de convidados é Silvio Santos (92). O apresentador, porém, vai receber uma proposta diferenciada: junto com o convite, ele vai ser alfinetado com uma sugestão de presente.

Zé Celso e Silvio Santos vivem um embate há mais de quarenta anos pelo terreno do entorno do teatro onde a cerimônia será realizada, que fica localizado no centro de São Paulo. O futuro marido de Marcelo Drummond decidiu aproveitar o convite da cerimônia para alfinetar o apresentador com o terreno como sugestão de presente. Os convites do casamento serão enviados de maneira digital para todos os convidados, exceto para Silvio Santos, que deverá receber um exemplar físico.

"Essa briga é algo que nunca se resolve. É um imbróglio mais velho do que a minha relação com o Zé", contou Marcello Drummond sobre a disputa pelas terras no entorno do Teatro Oficina em entrevista à Folha de São Paulo. "É como o Ricardo diz: 'O não a gente já tem. Não custa tentar o sim", adicionou o futuro marido de Zé Celso sobre o embate com Silvio Santos.

