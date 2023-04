Por que Cauã Reymond e Mariana Goldfarb terminaram? Especialista aponta 'crateras emocionais'

Em entrevista à CARAS Brasil, especialista em relacionamentos apontou motivo para término de Cauã Reymond e Mariana Goldfarb

Cauã Reymond (42) e Mariana Goldfarb (33) estavam casados desde 2019 e juntos há mais de sete anos, mas surpreeenderam a web nesta quarta-feira, 19, ao anunciar o fim do relacionamento. Em entrevista à CARAS Brasil, o psicólogo Alexander Bez, especializado em relacionamentos, explicou o motivo do término do casal e ainda apontou como causa da separação as 'crateras emocionais', termo que se refere aos estragos deixados por turbulências em um relacionamento amoroso.

Analisando o relacionamento de Cauã Reymond e Mariana Goldfarb, Alexander Bez comentou as complicações que podem ter interferido no casamento: "Todas as relações estão sujeitas a turbulências. Muitas já começam entre idas e vindas (como a desse casal), onde 'relações ioiô', evidentemente que estou falando em uma terminologia não pisco-científica, são muito complicadas". O casal já havia se separado em 2018, após dois anos de namoro, mas reatou no mesmo ano.

O especialista em relacionamentos compartilhou que esses indícios podem ter deixado marcas ao longo do namoro e do casamento de Cauã Reymond e Mariana Goldfarb . "Principalmente porque a cada fenda aberta, abrem-se mais 'crateras emocionais', crateras que começam como micro e vão se amealhando até virarem macro e transbordar. Havendo esses transbordamentos, a relação se rompe. Claro que há milhares de variáveis, em especial a nível inconsciente, pelo acúmulo do desgaste relacional que é a mais provável Hipótese Diagnóstica", explicou.

