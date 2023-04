Relembre as ex-namoradas de Cauã Reymond antes de Mariana Goldfarb

Cauã Reymond tem ex-namoradas famosas no histórico de romances e até outro casamento

Cauã Reymond (42) surpreendeu a web ao anuciar o fim de seu relacionamento com Mariana Goldfarb (33). Os dois estavam juntos desde 2016, e tinham se casado em abril de 2019. Apesar de ter tido uma união de longa data, Mariana Goldfarb não foi a única paixão do galã da Globo. Com algumas ex-namoradas famosas no histórico, e até outro casamento, o ator já deu o que falar com seus romances.

Em sua juventude, Cauã Reymond viveu um namoro de três anos com a colega de profissão Alinne Moraes (40). O casal engatou o romance em 2002, após trabalharem juntos na novela Da Cor do Pecado. Compartilhando o mesmo empresário na época, os dois sempre eram flagrados juntos. Depois do término em 2005, os atores ainda contracenaram novamente no filme Tim Maia, em 2014.

Outra ex-namorada de Cauã Reymond é Grazi Massafera (40), que chegou a se casar com o galã e engravidar durante a relação. A artista, que também trabalha no mundo da televisão, conheceu o amado nos corredores da Globo. Os atores assumiram o namoro em 2007 e, depois de dois anos de relação, foram morar juntos. Após quatro anos desde o início do romance, os dois se casaram com uma cerimônia intimista e, depois de um ano, a musa anunciou sua primeira gravidez. Grazi Massafera teve Sofia em 2012 e, pouco tempo depois do nascimento da filha, boatos de uma crise no casamento começaram a circular. A união chegou ao fim em agosto de 2013.

Mariana Goldfarb, a ex-namorada mais recente do ator, também viveu um relacionamento de longa data com Cauã Reymond. Com início do romance em 2016, o casal se uniu em matrimônio em 2019. A separação dos dois foi anunciada nesta quarta-feira, 19, pela apresentadora e pelo ator em suas respectivas redes sociais.

"Como sabem, tenho um perfil mais reservado, sem exposições da minha vida privada. No entanto, em função das mensagens e ligações que tenho recebido, achei importante abrir esse canal para confirmar o fim do meu relacionamento com a Mariana. Por ser um momento íntimo de nós dois, não farei mais qualquer comentário aqui sobre o assunto e tenho certeza que todos compreenderão a minha decisão. Obrigado a todos", comentou Cauã Reymond em seu Instagram.