Mariana Goldfarb congelou óvulos antes de se separar de Cauã Reymond

Poucos meses antes de anunciar o fim do casamento com Cauã Reymond, Mariana Goldfarb contou que congelou os óvulos para realizar o sonho de ser mãe

Nesta quarta-feira, 19, Cauã Reymond e Mariana Goldfarb surpreenderam ao anunciarem o fim do casamento. Isso fez com que os internautas relembrassem que ela congelou óvulos há poucos meses para realizar o sonho de ser mãe.

No final de 2022, Mariana contou sobre a decisão de passar pelo procedimento de congelar os óvulos para engravidar no futuro. No podcast "C/Alma", ela conversou com Gabriela Pugliesi sobre o procedimento. “Cara, eu chorei com o seu vídeo contando como foi o seu processo. Muitas mulheres passam por isso. Eu congelei agora recentemente, eu lembrei muito de você, porque foi muito frustrante. A minha médica me deu uma dosagem hormonal menor, porque eu não podia inchar muito e nem ter muitas oscilações por causa do trabalho”, afirmou Goldfarb.

“Muita gente tem vergonha de congelar e de falar que está congelando, porque às vezes parece que não está bem no casamento ou que não sabe se vai ser mãe. E tem uma pressão enorme da gente ter que ser mãe”, falou Mariana sobre o tabu.

A separação de Cauã Reymond e Mariana Goldfarb

A separação de Cauã Reymond e Mariana Goldfarb foi anunciada por ela com uma mensagem nas redes sociais. “Ciclos se iniciam e se encerram. E o ciclo da minha vida ao lado do Cauã se encerrou. Saio de tudo isso muito consciente do que aprendi nesses anos de relacionamento. Tenho as melhores trocas aqui, então senti que deveria também compartilhar isso, afinal de contas, nossa vida não é feita só de coisas boas. Não vou comentar mais a respeito, é um momento delicado então peço, por favor, que tenham muita empatia pelo meu silêncio sobre esse assunto. Em breve trago muitas coisas que estão por vir”, disse ela.

Pouco depois, ele também fez um post. "Como sabem, tenho um perfil mais reservado, sem exposições da minha vida privada. No entanto, em função das mensagens e ligações que tenho recebido, achei importante abrir esse canal para confirmar o fim do meu relacionamento com a Mariana. Por ser um momento íntimo de nós dois, não farei mais qualquer comentário aqui sobre o assunto e tenho certeza que todos compreenderão a minha decisão. Obrigado a todos", finalizou.