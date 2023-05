Silvia Poppovic resgata cliques ao lado do marido e fala sobre saudades

Após seis meses da morte do marido, apresentadora Silvia Poppovic relembra momentos bons vividos ao lado do amado

Nesta quinta-feira, 25, a apresentadora Silvia Poppovic (68) usou suas redes sociais para compartilhar alguns cliques ao lado de seu marido, o endocrinologista Marcello Bronstein, emocionando a todos ao falar sobre a saudade que sente do amado, que faleceu há seis meses.

“Hoje faz 6 meses que você se foi! Quando vejo nossas fotos, agradeço os momentos inesquecíveis que vivemos juntos! Foram 27 anos intensos de amor e aprendizado; fizemos uma linda família, viajamos juntos pelo mundo, ouvimos muita música boa”, começou a apresentadora, na legenda de uma publicação compartilhada em seu perfil oficial no Instagram.

“Curtimos nossos amigos, fomos cúmplices e companheiros nos momentos difíceis e nós gostamos, cada vez mais, com o passar do tempo. Muitas saudades, meu querido Marcello! Você continua vivo e vibrando dentro de mim! Te amo!”, completou a famosa.

Marcello Bronstein morreu aos 78 anos de idade, no dia 25 de novembro do ano de 2022. O médico endocrinologista travava uma batalha contra uma leucemia desde o ano de 2021 e, em julho do ano passado, passou por um transplante de óssea, que foi doada pela própria filha do profissional da saúde com Silvia, Ana, de apenas 23 anos.

Silvia Poppovic celebra aniversário de 23 anos de sua filha

No início de abril, a apresentadora Silvia Poppovic celebrou a chegada de mais um ano de vida de sua filha Ana (23), fruto de seu relacionamento com o médico Marcello Bronstein, que veio a falecer em novembro do ano passado, após uma batalha contra a leucemia. Pelas redes sociais, a jornalista homenageou a herdeira. “Somos uma coisa só! Mãe e filha! Diferentes e uma mesma coisa!!! Amo essa menina! Tenho orgulho dela! Acho que será uma médica excelente! E uma pessoa generosa e que vai me orgulhar sempre! Seu pai, filha, acha a mesma coisa que eu”, Silvia emocionou.