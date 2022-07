Silvia Poppovic atualiza quadro de saúde do marido: "Hoje tivemos uma alegria"

A jornalista Silvia Poppovic falou sobre a saúde do marido, Marcello Bronstein, que está em tratamento contra a leucemia

Silvia Poppovic (67) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 25, para atualizar o estado de saúde de seu marido, Marcello Bronstein, que está em tratamento contra a leucemia. Ele está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o começo de julho, para fazer um transplante de medula óssea.

No Stories do Instagram, a jornalista falou sobre como o marido está após ter passado pelo transplante. "Hoje estamos no 11º dia depois do transplante. Óbvio que não é fácil, mas a gente já começa a se aproximar da data que pode acontecer a pega mesmo, pega das células-tronco doadas pela Ana [filha do casal] para o Marcello", explicou ela. A "pega da medula" é quando a medula já consegue produzir as células do sangue em quantidades suficientes.

Em seguida, Silvia contou uma boa notícia aos seguidores. "Hoje tivemos uma alegria! Apareceram 10 em uma contagem de leucócitos! As células estão começando a se organizar para se reproduzir", contou ela, que acrescentou na legenda: "Hoje tivemos a alegria de ver que a medula dele começa a trabalhar. Torcida aqui é grande para esse dia chegar logo."

Longe das redes sociais

No começo do mês, Silvia falou sobre a doença do marido e revelou que ficaria um tempo afastada das redes sociais.

"Hoje, venho com uma notícia difícil, mas faço questão de dividir com vocês! Nessa segunda, meu marido Marcello começa um tratamento contra uma leucemia descoberta há 9 meses. Tentamos o tratamento clínico, mas não resolveu; por isso, a alternativa que nos resta é o transplante de medula. Um caminho difícil, mas temos esperança de que será salvador! Nossa filha, Ana, muito generosa, foi a doadora; felizmente compatível!!! Por esse motivo, estarei um pouco mais distante de vocês por aqui! Espero que não por muito tempo", disse ela.

