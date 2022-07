Silvia Poppovic revela luta do marido contra doença e diz que vai se afastar das redes sociais

Silvia Poppovic conta sobre doença do seu marido e diz que a filha foi a doadora: 'Felizmente compatível'

A apresentadora Silvia Poppovic surpreendeu ao contar que seu marido, Marcello Bronstein, luta contra a leucemia. Ela contou que ele foi diagnosticado com a doença há alguns meses e fez tratamento, mas os médicos optaram pela doação de medula óssea. Assim, a filha deles, Ana, foi a doadora da medula para o pai.

Por causa dos cuidados com o marido neste momento, Poppovic contou que vai ficar um tempo longe das redes sociais.

"Hoje, venho com uma notícia difícil, mas faço questão de dividir com vocês! Nessa segunda, meu marido Marcello começa um tratamento contra uma leucemia descoberta há 9 meses. Tentamos o tratamento clínico, mas não resolveu; por isso, a alternativa que nos resta é o transplante de medula. Um caminho difícil, mas temos esperança de que será salvador! Nossa filha, Ana, muito generosa, foi a doadora; felizmente compatível!!! Por esse motivo, estarei um pouco mais distante de vocês por aqui! Espero que não por muito tempo", afirmou ela.

Então, Silvia Poppovic deu mais detalhes sobre a saúde do marido. "Desde setembro, começo de outubro, estamos acompanhando uma leucemia no Marcello. Tentamos o tratamento clínico com a quimiotearpia e não deu certo, então, a partir dessa semana, me interno com ele no hospital para um transplante de medula", contou.

Por fim, ela pediu que os fãs façam orações. "Estamos muito esperançosos, sabemos que estamos num hospital de ponta para esse tipo de tratamento, o chefe da equipe talvez seja uma das pessoas com maior experiência em transplante de medula. Precisava contar isso para vocês, porque está sendo um momento de passagem, em que preciso ter força e ser solidária ao meu companheiro de vida, que ele, sim, está tendo que enfrentar o mais difícil. Queria que vocês soubessem disso, torcessem, rezassem. As boas energias vão certamente chegar à minha família e precisamos muito disso agora", declarou.

Vídeo de Silvia Poppovic: