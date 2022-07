Silvia Abravanel posta clique raro ao lado do namorado e faz declaração: "Quero sempre estar com você"

A apresentadora Silvia Abravanel postou uma foto com Gustavo Moura e se declarou no aniversário do cantor sertanejo

CARAS Digital Publicado em 22/07/2022, às 16h40

Silvia Abravanel (51) usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para o namorado, o cantor Gustavo Moura, que completou mais um ano de vida nesta quinta-feira, 21.

Em seu perfil no Instagram, a apresentadora compartilhou um clique raro ao lado do amado, e agradeceu por comemorar a data especial ao lado dele. "Meu amor, nesse seu dia, nesse seu novo ano que se inicia. Você merece tudo de melhor dessa vida; todas às bençãos de Deus, todos os propósitos de Deus, tudo que exista no coração de Deus pra você", começou ela.

A filha de Silvio Santos (91) seguiu a homenagem rasgando elogios ao namorado. "É seu aniversário e quem ganha o presente sou eu; o melhor namorado, o melhor amigo, o melhor homem, o melhor filho, o melhor pai, o melhor irmão, o melhor profissional, o melhor ser humano; um filho muito amado por Deus", afirmou.

Silvio finalizou o post se declarando para Gustavo. "Agradeço por sua vida (e por estar nela). Te amo muito, muito e quero sempre estar com você por você e pra você porque não há alegria maior do que ver a sua gratidão por tuas conquistas e por Deus. Feliz ano novo de vida meu bem."

Confira a homenagem de aniversário de Silvia Abravanel para Gustavo Moura:

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Silvia Abravanel (@silviaabravanel)

Noitada com o namorado

Nesta última quarta-feira, 20, Silvia esteve com o novo namorado, Gustavo Moura, em um evento sertanejo. Bastante discreta, a apresentadora tentou passar despercebida entre os convidados no bar, mas foi surpreendida com anúncio de seu nome no microfone por parte do cantor Matheus Minas, que faz dupla com Leandro. O cantor revelou que ela estava no bar e logo os fãs foram tieta-la.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!