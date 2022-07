Silvia Abravanel curte noitada com o novo namorado

A apresentadora Silvia Abravanel e o namorado, Gustavo Moura, marcaram presença em um evento sertanejo

CARAS Digital Publicado em 21/07/2022, às 17h33

Silvia Abravanel (51) esteve com o novo namorado, Gustavo Moura (34), em um evento sertanejo nesta quarta-feira, 20. A apresentadora foi convidada pelo apresentador Odair Terra que é amigo pessoal do cantor, que faz dupla com Rafael.

Bastante discreta, a artista tentou passar despercebida entre os convidados no bar, mas foi surpreendida com anúncio de seu nome no microfone por parte do cantor Matheus Minas, que faz dupla com Leandro. O cantor revelou que ela estava no bar e logo os fãs foram tieta-la.

A herdeira de Silvio Santos (91) atendeu o público e depois voltou a curtir a noite ao lado do namorado. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Silvia aparece em público com o novo namorado. Recentemente, ela foi flagrada aos beijos com Gustavo durante a gravação do DVD Cabaré, de Leonardo e Bruno e Marrone.

O relacionamento da apresentadora e do cantor foi revelado no programa de Sonia Abrão (58), quando o jornalista Felipeh Campos falou sobre o caso. "Há dois meses Silvia Abravanel conheceu Gustavo Moura, um cantor sertanejo de 34 anos, mineiro, porém está morando em Goiânia [...]", contou.

Confira a foto de Silvia Abravanel com o novo namorado:

Silvia Abravanel e Gustavo Moura - Foto: Divulgação/Reis Comunica

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!