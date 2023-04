Silvero Pereira surge completamente sem roupa em nova foto

Silvero Pereira surge como veio ao mundo em foto ousado durante passeio em local deserto na natureza

O ator Silvero Pereira agitou as redes sociais nesta terça-feira, 4, ao aparecer completamente sem roupa. O artista curtiu um passeio no meio da natureza e aproveitou que o local estava sem pessoas ao seu redor para tirar toda a roupa e ficar nu.

Nas redes sociais, ele compartilhou o clique feito enquanto estava do jeitinho que veio ao mundo e de costas, exibindo o bumbum. O artista ainda ostentou a sua boa forma ao caprichar na pose ousada. “Caboclo da mata”, disse ele.

O ator está longe das novelas desde que atuou no remake da novela Pantanal, da Globo. No último capítulo da novela, o personagem dele deu um beijo em outro homem e a cena viralizou na web. “Em 2005 foi vetado o beijo entre peões na TV aberta. 2022 fizemos história com esse beijo que foi aceito com muito amor pelo público”, disse ele na época.

Caboclo da mata 💚🍃 pic.twitter.com/Le0eVv97qb — Silvero Invenção 🇧🇷 ❤️ (@silveropereira) April 4, 2023

Silvero Pereira é ameaçado por síndico e faz denúncia

O ator Silvero Pereira usou as redes sociais para fazer uma denúncia. Nos Stories de seu Instagram, o famoso contou que foi ameaçado pelo síndico de seu próprio condomínio após comemorar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula (PT), no segundo turno da eleição presidencial. O artista deu detalhes de como a situação ocorreu. "Pouco antes do resultado final das eleições, voltei para a minha casa muito feliz. Buzinei, entrei na área privada da minha casa, cantei muito, coloquei a música alta. Depois eu saí do condomínio, fechei o portão e, do lado de fora do condomínio, que fique bem claro, na rua, eu cantei, eu gritei muito", começou falando.

"Eis que em determinado momento veio o síndico do condomínio, rodeado de seus familiares. O filho pedindo calma ao pai, a filha enfurecida. E vieram em direção ao portão dizendo que eu estava desrespeitando o condomínio, sendo que eu estava do lado de fora, estava na rua. A filha dele então me chamou de vagabundo e que eu deveria respeitar o pai dela. Eu disse 'do que você me chamou?' Ela falou 'de vagabundo, você é um vagabundo'", continuou Silvero.