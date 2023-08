Sidney Sampaio revela que não esperava apoio após queda: “Muito surpreso”

Ex-galã Sidney Sampaio atualiza estado de saúde e agradece apoio após revelar motivo de queda em sacada de hotel

No último domingo, 13, Sidney Sampaio quebrou o silêncio sobre sua queda da sacada de um hotel em entrevista ao ‘Domingo Espetacular’. Após revelar detalhes do acidente, o ator surgiu em um novo vídeo para agradecer o carinho dos fãs. No registro, o ex-galã admite que não esperava a proporção do apoio do público.

Sidney também aproveitou para atualizar seu estado de saúde mais uma vez: "Olá! Estou passando aqui mais uma vez para dizer que minha recuperação está ótima, minha cicatrização está nota mil. Daqui a pouquinho vou conseguir estar perto de vocês”, disse o ator, no registro que foi gravado especialmente para seus admiradores.

“Passei aqui, principalmente, para dizer que fiquei muito surpreso e feliz com tantas declarações positivas em relação à minha recuperação, mandando para mim uma energia boa. É algo que me surpreendeu bastante e sou muito grato por tudo isso. Um beijo no coração de cada um que está me acompanhando e torcendo por mim”, ele celebrou.

“Eu tenho certeza que daqui a pouquinho a gente vai estar aí pertinho de novo. Beijo, beijo! Obrigado!”, o ator finalizou a gravação agradecendo o carinho e preocupação dos fãs após ter feito algumas revelações sobre o ocorrido. Durante a entrevista ao programa da Record, o artista abriu detalhes inéditos sobre o antes e depois da queda.

O ex-galã que acumulou diversos sucessos na Globo confessou que fez uma mistura perigosa entre álcool e um medicamento para dormir, por isso, entrou em um estado de confusão mental ao chegar no quarto de hotel. Sidney também detalhou a dor intensa e as múltiplas fraturas que sofreu após se jogar da sacada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Domingo Espetacular (@domingoespetacular)

Sidney Sampaio revela motivo por trás da queda:

Ainda durante a entrevista ao Domingo Espetacular, Sidney Sampaio contou como se sentiu antes de se jogar da sacada de um hotel após misturar álcool e medicamentos: “Do que eu me recordo é de estar sentindo medo, me lembro de pedir ajuda, de estar muito assustado”, ele relatou o momento da queda.