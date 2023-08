Sidney Sampaio quebra o silêncio e revela motivo por trás de queda

Ex-galã Sidney Sampaio revela detalhes de queda em sacada de hotel pela primeira vez durante entrevista ao Domingo Espetacular

Neste domingo, 13, o ator Sidney Sampaio rompeu o silêncio e esclareceu todos os detalhes sobre a sua queda da janela de um hotel no Rio de Janeiro no início deste mês. Durante entrevista ao Domingo Espetacular na Record, o ex-galã da Globo atualizou seu estado de saúde e celebrou uma nova oportunidade de vida após o acidente.

Antes da queda, Sidney contou que estava ansioso para sua estreia em uma peça de teatro, por isso, ele tomou bebida alcoólica e misturou com um medicamento para dormir: "Tomei uma dose de vodca no bistrô ao lado da minha casa. Minha irmã ,que tem receita para medicamentos, me deu o remédio que ela toma para dormir”, disse.

“Já passei por fases que eu não dormia, sempre relacionados a datas importantes", ele relatou a insegurança na ocasião. Na sequência, Sidney contou que teve uma confusão mental ao retornar ao hotel: "Subi para o quarto e depois que eu estava no quarto, começou a ficar confuso. As informações começam a ficar confusas”, o ator relatou.

Sidney contou que não consegue lembrar de muitos detalhes antes da queda, por conta da confusão: “Do que eu me recordo é de estar sentindo medo, me lembro de pedir ajuda, de estar muito assustado com coisas que não me recordo do que. Não me lembro exatamente o motivo pelo qual acabei me jogando”, ele desabafou.

Após o susto, o ator, que está usando muletas, relatou complicações em sua saúde, mas celebrou a vida: "Estou com o joelho fraturado, dedo fraturado, coluna fraturada, graças a Deus nada cirúrgico ou que me deixa sequelas. Considero que nasci de novo. Inúmeras probabilidades de isso ter dado outro desfecho", Sidney comemorou.

