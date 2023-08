Quem é Sidney Sampaio? Relembre a trajetória do ex-galã de novelas da Globo

Ator que estreou em Sandy & Junior está internado após cair de quarto de hotel; relembre as novelas de Sidney Sampaio

O ator Sidney Sampaio está enfrentando um momento delicado. Segundo informações divulgadas pelo Balanço Geral, o artista teria sido internado após cair da sacada de um hotel em Copacabana, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 4. Em meio ao susto, fãs relembram a trajetória do ex-galã da Globo.

Sidney iniciou sua carreira na emissora com episódio especial da série teen Sandy & Junior, como o personagem Fred em 1998. Após sua estreia, o ator ganhou notoriedade e conquistou o público adolescente, por isso, passou a integrar o elenco de Malhação como Daniel na virada do século.

Em 2003, Sidney deixou a Globo por um breve período e participou da novela do SBT Canavial de Paixões, mas logo retornou a emissora e acumulou sucessos como galã em Alma Gêmea, Páginas da Vida, Sete Pecados, Casos e Acasos, Caras & Bocas, S.O.S. Emergência, Ti Ti Ti, Aquele Beijo, Salve Jorge e Amor à Vida.

Em meio às gravações dos folhetins, Sidney também alcançou destaque e participou de diversas outras atrações de prestígio da emissora. Em 2007, ele integrou o Quadro do Domingão do Faustão, o Dança dos Famosos. Já em 2013, o ator se tornou campeão do quadro Super Chef Celebridades comandado por Ana Maria Braga no Mais Você.

Deixando sua marca em várias gerações, Sidney também retornou em outras temporadas de Malhação, em 2008 e 2013, um de seus últimos trabalhos na Globo. Depois de deixar a emissora, ele estrelou algumas produções da Record, como Os Dez Mandamentos, A Terra Prometida, Apocalipse e sua última novela em 2019, Topíssima.

Na vida pessoal, o ator, que está com 43 anos, é pai de Leonardo, de 11. O menino é fruto do relacionamento com Juliana Gama. Além da produtora, Sidney também chegou a engatar um noivado com Carol Nakamura, mas a relação chegou ao fim. Desde o ano passado, ele namora a modelo Sara Pereira, que tem 22 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sidney Sampaio (@sidneysampaiooficial)

Tudo o que se sabe sobre a queda de Sidney Sampaio:

Nesta sexta-feira, 4, Sidney Sampaio teria pulado da janela de um hotel, socorrido pelo Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil do Rio de Janeiro está investigando as circunstâncias do acidente envolvendo o ator. Saiba detalhes sobre o estado de saúde do artista após a queda.