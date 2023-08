Sidney Sampaio é casado? Saiba quem já foi namorada do ator

Sidney Sampaio chamou a atenção da web nesta sexta-feira, 4, após se jogar de um hotel no Rio de Janeiro

Sidney Sampaio (43) chamou a atenção da web nesta sexta-feira, 4, após se jogar de sacada do primeiro andar de um hotel no Rio de Janeiro e ser encaminhado para um hospital. Com um filho de 12 anos, o ator, que não é casado, coleciona alguns relacionamentos amorosos ao longo de sua trajetória. Saiba quem já foi namorada do artista que ganhou fama como um dos galãs da Globo.

Samara Felippo (44) atuava na novela América quando engatou romance com Sidney Sampaio , que, na época, participava da trama Alma Gêmea. Os dois começaram a namorar em 2005, após a atriz pedir ajuda de Priscila Fantin (40), colega de cena do artista, para se aproximar do pretendente. O relacionamento chegou ao fim em 2006, e, em 2020, a artista revelou que rasgou tudo relacionado ao ator após a separação.

No ano seguinte ao término de Sidney Sampaio e Samara Felippo, Carol Nakamura (40), antiga bailarina do programa Domingão do Faustão, se tornou namorada do ator. O romance começou quando eles formaram uma dupla para competir no Dança dos Famosos, em 2007. O casal se separou após dois anos de relacionamento, mas reataram posteriormente e quase subiram ao altar.

Sidney Sampaio e Carol Nakamora já moravam juntos e tinham o casamento planejado quando o ator anunciou o fim do relação amorosa, em 2014, dias antes da cerimônia. "Tomei a decisão de desistir do casamento com a Carol Nakamura dias antes [da cerimônia] e os dois acharam que era melhor cada um seguir o seu caminho", contou em entrevista à Roberto Justus.

