Sidney Sampaio desistiu de casamento com famosa dias antes de cerimônia; relembre

Sidney Sampaio desistiu de casar com famosa cerca de 15 dias antes após se envolver em polêmica

Sidney Sampaio (39) pegou muita gente de surpresa nesta sexta-feira (4), após se envolver em uma confusão no Rio de Janeiro. O caso fez alguns internautas relembrarem o término conturbado entre ele e a atriz Carol Nakamura (41), participante do No Limite 7.

Na época, Sidney e Carol faltavam apenas 15 dias para o casamento, quando o ator decidiu por um fim na relação, que já tinha mais de quatro anos. Eles enfrentavam um noivado repleto de polêmicas.

Em entrevista ao programa Roberto Justus+, na Record TV, o artista desabafou sobre a situação que deixou muitos questionamentos nos fãs. "Tomei a decisão de desistir do casamento dias antes, e os dois acharam que era melhor cada um seguir o seu caminho", disse.

Apesar de nada confirmado, o fim do noivado teria sido causado pelo ciúmes excessivo da ex-bailarina. Em 2014, os dois protagonizaram uma briga em público quando estavam embarcando para o Chile, a situação saiu de controle e eles precisaram deixar a aeronave.

Em meio a especulações e boatos dos fãs, Carol fez questão de colocar panos quentes no término e garantiu que ela e Sidney finalizaram o romance de maneira amigável. "O que foi mais legal é que foi uma decisão em conjunto, uma decisão bacana em que as duas pessoas estavam conscientes, eu chamo de um ato de coragem", iniciou.

"Desejo bem a ele (Sidney Sampaio) para o resto da minha vida. Como eu sempre digo, e sempre vou dizer, ele é uma pessoa maravilhosa e não tenho uma vírgula para dizer dele. É isso, vida que segue. Não tem muito que falar, é ponto", declarou Carol.

A atriz completou dizendo que lamenta não ter se pronunciado antes, mas que seguia focada no trabalho. "As pessoas colocaram muitas reticências nesse assunto e eu me calei para a mídia porque falaram coisas que não eram reais ou que eram aumentadas. A única coisa que tenho a declarar agora é que o trabalho é meu atual namorado", finalizou.