Sheila Mello esbanja beleza e sensualidade ao rebolar até o chão: "Que mulher"

A dançarina Sheila Mello ganhou elogios dos seguidores ao surgir dançando nas redes sociais

Sheila Mello (44) deixou os fãs babando ao compartilhar em suas redes sociais um vídeo em que aparece dançando.

No registro publicado no feed do Instagram nesta quarta-feira, 8, a dançarina esbanjou beleza e sensualidade ao surgir rebolando até o chão, e aproveitou para refletir sobre o Dia Internacional da Mulher.

"Recatada (quando escolho), do lar (também). O corpo é minha resistência, assim tenho desenhado no mundo a minha história, e cada vez está mais gostoso habitar em mim, que sei que posso balançar a “raba” e cuidar da casa, contas, maternidade… Somos assim, complexas mesmo!", afirmou ela no começo do texto.

"E não venha reduzir a minha existência ao que sua biografia foi capaz de interpretar! Vamos buscar viver de forma autêntica e verdadeira para nós mesmas! O que te faz feliz? O que te faz sentir prazer?", finalizou a loira.

Os fãs elogiaram a artista nos comentários. "Que mulher linda", disse uma seguidora. "Empoderamento de mulher. Você é exemplo de mulher forte, existência e guerreira", comentou outra. "Nós mulheres, podemos tudo! Parabéns, Sheilinha! Feliz dia da Mulher!", falou uma fã.

Confira o vídeo de Sheila Mello dançando:

Experiência com sexo tântrico

Recentemente, a dançarina Sheila Mello passou um tempo em um retiro tântrico e teve novas experiências em sua vida. Ela contou que passou pela experiência do sexo tântrico e revelou como foi praticar a modalidade.

"Eu fiz essa experiência e é uma experiência muito potente. Infelizmente, é um tabu, as pessoas não conhecem os seus corpos, elas acabam delegando o seu prazer para outras pessoas e é uma pena. Vou investigar o meu caminho. O meu caminho é esse, de descoberta e empoderamento", disse ela em um trecho da entrevista ao portal Gshow.

