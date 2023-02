Sheila Mello abre o jogo sobre a experiência com sexo tântrico

Sheila Mello revela como foi praticar o sexo tântrico em sua busca por equilíbrio do corpo e da mente

A dançarina Sheila Mello (44) passou um tempo em um retiro tântrico e teve novas experiências em sua vida. Ela contou que passou pela experiência do sexo tântrico e revelou como foi praticar a modalidade. Atualmente, a estrela está em um caminho de busca pelo equilíbrio entre a mente e o corpo.

"Eu fiz essa experiência e é uma experiência muito potente. Infelizmente, é um tabu, as pessoas não conhecem os seus corpos, elas acabam delegando o seu prazer para outras pessoas e é uma pena. Vou investigar o meu caminho. O meu caminho é esse, de descoberta e empoderamento", disse ela ao site Gshow.

Então, ela deu um conselho para quem também a curiosidade sobre o assunto. "Não é um terreno que dá para você ir cego, você já tem muita ferramenta para pesquisar. Acho que faz sentido ter experiência, a gente abrir a mente. É um terreno maravilhoso o nosso próprio corpo e acho que a gente não pode delegar o nosso próprio prazer ao outro. Primeiro você tem que se conhecer para depois entregar o seu prazer para outra pessoa", declarou.

Sheila Mello está solteira desde outubro de 2022. Na época, ela anunciou o fim do namoro com o tenista João Souza (34), conhecido como Feijão. “Bom dia! Fiquei quietinha esses dias cuidando de mim, do meu coração. Meu namoro acabou! Todo relacionamento carrega um aprendizado valioso, e assim será, ficarei com o bom da experiência”, disse ela em um post nos stories do Instagram.

Sheila Mello mostra vídeo dançando na praia

Há pouco tempo, durante o retiro, a dançarina Sheila Mello mostrou toda a sua beleza e boa forma ao compartilhar um novo vídeo de um momento de diversão. A estrela apareceu dançando e rebolando em uma praia com as amigas.

Nas imagens, ela surgiu apenas de biquíni fininho e estampado ao demonstrar o seu talento para a dança. Além disso, ela deixou à mostra sua barriguinha chapada e as pernas torneadas. "Lembrete / Se procurar bem você acaba encontrando / Não a explicação (duvidosa) da vida, / Mas a poesia (inexplicável) da vida”, disse ela na legenda.