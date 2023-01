Shayan Haghbin revela cachê do 'Casamento às Cegas': "era muito pouco"

Participante também da Fazenda 14, Shayan Haghbin revelou quanto ganhou no reality show da Netflix

O ex-Fazenda 14 Shayan Haghbinresolveu abrir o jogo sobre o valor que ganhou para participar do 'Casamento às Cegas', reality show da Netflix que participou antes de ir para a Record.

No podcast 'Não é Nada Pessoal', ele se mostrou insatisfeito com o valor que recebeu do programa, que consiste em conhecer a alma gêmea em uma cabine e só poder vê-la após pedir em casamento. Depois que os dois se vêem pessoalmente, vão para uma espécie de lua de mel testar a conexão física e depois moram juntos por um período. A cerimônia de casamento acontece após este período e acabam acontecendo muitos não's, como foi o caso de Shayan, que recebeu um fora da modelo Ana Prado após várias polêmicas.

"Foi R$ 5,4 mil. Era 7 mil e pouco, tirando 27% do Imposto de Renda. Foram dois meses [de gravação]. Não pagou o aluguel do meu apê naquele período. Era muito pouco", comentou.

Após participar da polêmica edição da Fazenda, ele tem planos para seguir na TV: "Mas vou falar uma coisa para vocês: sou muito grato à Netflix. É um veículo que eu quero mais ter mais coisas [oportunidades] lá dentro. Talvez participar de uma série, estou fazendo [curso] agora para tirar meu DRT, virar ator".

"Meu sonho é ser apresentador, ter um programinha meu. Tem gringo ator, mas não tem gringo apresentador [no Brasil]. Eu me dou muito bem com a câmera. Quero muito ser um apresentador e ator daqui em diante", completou.

Veja podcast com Shayan Haghbin: