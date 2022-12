A Fazenda 14: Shayan Haghbin revela que Deolane Bezerra é apaixonada por ele: “Implorou pra ficar comigo”

Ex-peão Shayan Haghbin gravou Stories detonando Deolane Bezerra após a Live da Doutora

Shayan Haghbin ex-participante de A Fazenda 14 gravou uma série de Stories nesta quinta-feira (8) detonando Deolane Bezerra. O iraniano decidiu se pronunciar após a advogada realizar uma live contando os podres do programa.

Segundo Shay a loira é apaixonada e já tentou diversas vezes ficar com ele, mas sempre levou um fora. “A Deolane não tira meu nome da boca dela, sabe por quê? Porque ela está apaixonada por mim e levou um fora de mim. Ela quis chamar a atenção de alguma forma. Nunca olhei pra ela com olhar de desejo, porque ela não é o tipo de mulher que eu gosto”

Expulso de A Fazenda 14, junto com Tiago Ramos, Shay ainda decidiu mandar um recado para Deolane: “Nunca, jamais, um homem no meu nível, com o meu caráter, ficaria com uma mulher como você, senhora. Então, vai lá cuidar da sua vida. E se você tem vídeos que eu estou olhando pra você, pro seu bumb*m, vai lá e processa. Você, Pétala, Moranguinho, qualquer um. Porque eu estou tomando providências”, finalizou.

Deborah Albuquerque, oitava eliminada do reality show rural e rival de Deolane Bezerra dentro do jogo, desmentiu na tarde desta quinta-feira (8) algumas das falas da advogada em sua live.

Segundo a ruiva é mentira de Deolane que na A Fazenda 14 as comidas eram vencidas e estragadas:

"Foi citado muito sobre a comida estragada na Fazenda. Pessoas estão sendo prejudicadas por essa fala ingrata. Não tinha comida estragada na Fazenda. A gente era muito bem servido. A gente comia melhor do que muitos brasileiros comem, do que muitas pessoas no mundo comem", disse Deborah em vídeo postado no seu Instagram.