Shay Mitchell é vista no Brasil dançando com sósia de Roberto Carlos e tomando caldo de cana

Atriz Shay Mitchell, estrela de Pretty Little Liars, passeia por Florianópolis, em Santa Catarina

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 19h35

A atriz Shay Mitchell (35), conhecida por papéis como Emily na série teen Pretty Little Liars, está de passagem pelo Brasil. A canadense foi vista nas ruas de Florianópolis, em Santa Catarina, enquanto dançava ao som de “Esse Cara Sou Eu”, cantado por um sósia do intérprete da música, Roberto Carlos.

Shay estava acompanhada pela blogueira Camila Coutinho (35). As amigas gravam para uma produção do Discovery Channel. A artista foi vista animada, levantando suas mãos e dançando ao som do Rei.

Nas redes sociais, os moradores da cidade de Florianópolis fizeram questão de mostrar o momento da dança da canadense. “Apreciem a Shay Mitchell dançando uma música do Roberto Carlos aqui de Floripa”, escreveu Pedro Simmas, compartilhando em seu Twitter o registro.

apreciem a Shay Mitchell dançando uma música do Roberto Carlos aqui de Floripa pic.twitter.com/3jMITbUbDi — PS ×͜× (@pedrosimmas) October 18, 2022

Além disso, Shay aproveitou para passar pelo Mercado Municipal de Florianópolis, tomando um caldo de cana e atendendo aos seus fãs, posando para fotos.