Shakira passa Natal com os filhos no deserto: “Buscando serenidade”

A cantora Shakira revelou em suas redes sociais que passou o Natal ao lado dos dois filhos no deserto

Neste domingo, 25, Shakira (45) compartilhou em suas redes sociais como passou o seu Natal! A cantora apareceu em seu Instagram no deserto.

Acompanhada dos filhos Sasha (7) e Milan (9), a artista apareceu com um falcão pousado em seu braço. Shakira e os meninos apareceram vestindo roupas típicas árabes.

“No deserto este Natal, buscando serenidade”, comentou a diva pop no primeiro Natal sem o ex-marido Gerard Piqué (35) na legenda da foto.

No último dia 24, a cantora fez um post para agradecer o apoio de seus fãs neste ano difícil para ela. “Obrigada por todo amor e suporte que deram a mim e minhas crianças durante este ano. Eu desejo a vocês um feriado doce. Desejo um 2023 cheio de paz e esperança”, escreveu Shakira na legenda de uma foto mostrando uma estrela no topo de uma árvore de Natal.

Brasil!

No início deste mês, em clima de Copa do Mundo, o influenciador Raphael Vicente realizou um vídeo com uma versão brasileira da música “Waka Waka”, feita por Shakira para a Copa de 2010 na África do Sul.

A diva pop não só assistiu o vídeo gravado no Complexo da Maré no Rio de Janeiro, bem como elogiou a produção. "Isso é muito bom, Adorei! Muito legal”, escreveu.