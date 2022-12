Shakira elogia remix de 'Waka Waka' feito por dançarinos brasileiros; veja vídeo!

Cantora Shakira republicou e elogiou a versão de brasileiros do hit de 2010 'Waka Waka'

A cantora Shakira surpreendeu ao publicar o vídeo do remix da música 'Waka Waka' feito por um brasileiro. Criada para a Copa do Mundo de 2010, a faixa é um sucesso até os dias de hoje.

A cantora colombiana não só repostou o conteúdo como elogiou a performance de Raphael Vicente, morador do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Com cenário enfeitado com bandeiras do Brasil e coreografia, diversos dançarinos esbanjaram criatividade e brasilidade no projeto.

"Isso é muito bom, Adorei! Muito legal”, escreveu a ex-mulher do jogador de futebol Gerard Piqué no Instagram e no Twitter.

Espantado e comovido, Raphael publicou a postagem da cantora e marcou todos os dançarinos envolvidos no projeto. “Meu Deus! Conseguimos”, disse.

Nos comentários, diversos famosos parabenizaram o feito do brasileiro. "Merecido demais", disse Marcos Mion. "Sensacional", afirmou Tadeu Schmidt.

Os brasileiros também marcaram presença comentando no post da cantora e escrevendo em português mesmo. "A gente se emociona demais vendo uma lindeza dessa. Eles merecem todo reconhecimento do mundo", escreveu uma seguidora. "Isso é Brasil", garantiu outra.

Confira o remix de Waka Waka da cantora Shakira: