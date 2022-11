Shakira faz suposto gesto obsceno para o ex Piqué

A cantora Shakira (45) e o jogador de futebol Gerard Piqué (35) se encontraram após o divórcio e a relação não pareceu muito amigável. O ex-casal tinha um compromisso em comum: o jogo de futebol do filho.

A imprensa espanhola frisou que não houve contato entre os dois e que eles passaram todo o tempo sem se falar e mantendo distância. No entanto, parece que não foi só isso.

A loira foi flagrada coçando o olho com o dedo do meio supostamente direcionado para Piqué, que estava sentado somente olhando para o celular. Após fazer o gesto, ela é filmada andando sorrindo e satisfeita.

Shakira dançou, gritou e apoiou o filho Milan após o jogo. O time dele foi vice-campeão da competição. Piqué se mostrou mais reservado. Os dois também são pais de Sasha.

