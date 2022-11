Shakira é vista na praia com um possível novo affair; Veja!

Cantora Shakira esteve em praia espanhola para aprender a surfar com homem apontado como novo romance

Aparentemente a cantora colombiana Shakira (45) já está fazendo sua fila andar. A famosa foi vista com um homem, fazendo aulas de surfe nesta segunda-feira, 28. Nas praias de Cantábria, na região da costa norte da Espanha, ela foi flagrada com seu novo possível affair, que já vinha sendo apontado pela imprensa colombiana.

Shakira esteve no litoral espanhol com seus filhos Milan e Sasha, frutos de seu relacionamento com o ex-jogador de futebol Gerard Piqué (35), seu irmão Tony Mebarak, além do misterioso loiro, que é apenas identificado como seu professor de surfe.

O flagra foi feito pelo jornalista espanhol Jordi Martín, para o programa ‘El Gordo y la Flaca’. Segundo ele, ambos estavam curtindo o dia no mar depois de “uma viagem hermética que fizeram de forma muito privada de seus arredores”.

“Calma e relaxada, foi assim que encontrei Shakira nas praias da Cantábria, no local onde ela costuma praticar seu esporte favorito e na mesma casa onde costumava passar férias com Gerard Piqué”, contou Martín. Ele também acrescentou que o jovem é o mesmo que já foi flagrado com Shakira em junho, enquanto eles estavam “trocando olhares cúmplices”.

“Desta vez ficou muito claro que Shakira e seu treinador se dão muito bem. Ele sempre zela por ela em todos os momentos, a ajudando com o traje, segurando sua mão e até em determinado momento ela se agarra a ele para não cair. O jovem também tirou um tempinho para fotografar Shakira com os filhos, mostrando que ele se dá bem não só com a cantora, mas também com as crianças”, relatou.

Esse programa que flagrou o encontro dos dois foi o mesmo que anunciou a separação da cantora com o ex-jogador do Barcelona e da Seleção Espanhola de Futebol, em junho deste ano, depois de 12 anos juntos.

Shakira e Piqué estabelecem acordo em relação à custódia dos filhos

A cantora colombiana Shakira chegou a um acordo com seu ex-marido, Gerard Piqué, sobre a custódia de seus filhos após a separação, segundo o representante na Espanha da famosa. A estrela pop e o ex-jogador de futebol estavam juntos há 11 anos, nunca se casaram e terminaram o relacionamento neste ano.

Segundo os detalhes fornecidos pelo jornal local La Vanguardia na última terça-feira, 8, os dois filhos, Milan e Sasha, se mudarão para Miami com a mãe. O casal se conheceu na época da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, quando ele participou do clipe de "Waka Waka (This Time for Africa)" de Shakira, a música oficial do torneio.