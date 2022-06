Sertanejo Sorocaba celebra seu batismo religioso

Esposa de Sorocaba, Biah Rodrigues cai no choro ao ver o marido sendo batizado: 'Amor de Jesus'

CARAS Digital Publicado em 19/06/2022, às 15h28

O cantor sertanejo Sorocaba (41) foi batizado neste domingo, 19, em uma celebração religiosa. O vídeo do momento foi compartilhado por sua esposa, a influenciadora digital Biah Rodrigues (25), nas redes sociais.

Nas imagens, Biah apareceu chorando e muito emocionada ao ver o momento marcante na vida religiosa do marido. Tanto que ela fez um depoimento especial na legenda.

"'Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo (Mt 28:19).' '-Eu os batizo com água, mas ELE os batizará com o Espírito Santo (Mr 1:8)' Glória a Jesus pela sua vida meu amor, Eu te amo tanto. Que as pessoas possam conhecer o Amor de JESUS através da sua vida! Amém! 19/06/2022", escreveu.

Biah e Sorocaba são pais de duas crianças, Theo (2) e Fernanda (7 meses).

Biah Rodrigues se emociona no batizado do marido, Sorocaba - Crédito: Reprodução / Instagram

Vídeo do batizado de Sorocaba: