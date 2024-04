Sertaneja? Luísa Sonza revela conselho de Roberta Miranda: 'Muito forte'

Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora Luísa Sonza compartilha sobre influência de Roberta Miranda em sua trajetória e celebra parceria musical

A cantora Luísa Sonza (25) foi convidada por Roberta Miranda (67) para participar da gravação do seu DVD intitulado Infinito, a parceria aconteceu na semana passada em uma casa de espetáculos na cidade de São Paulo. A CARAS Brasil marcou presença no evento e conversou com a artista sobre a colaboração e ela revelou o conselho que recebeu de Roberta: "Muito forte".

Luísa é natural de Tuparendi, no interior do Rio Grande do Sul e comenta que sempre teve uma influência sertaneja grande por conta de sua família. Além disso, reforça sobre a figura de Roberta Miranda na sua trajetória.

"Meu pai é agricultor, a minha família inteira por parte de mãe e pai são agricultores, então, obviamente tenho uma ligação muito forte com sertanejo e muito forte com o agro, mas no sentido de raiz mesmo, e eu escutei ela a minha vida inteira", declara.

"O que ela fez pela música como um todo e, principalmente, pela música sertaneja sendo mulher dentro do sertanejo. É isso, a gente sabe da importância dela acima de tudo. Acho que fez a minha criança muito feliz", compartilha.

"Eu cantei em uma banda de casamento tem 10 anos, lá no interior e a gente encerrava grandiosamente com 'A Majestade, o Sabiá' [um dos maiores sucessos de Roberta], e ela me convidou para cantar assim sem fazer a mínima ideia que eu cantava essa música dela e que é tão importante na minha carreira", confessa.

INSEGURANÇA

Mesmo com todo carinho e respeito que Luísa tem com Roberta Miranda, a cantora comenta que ficou insegura em cantar sertanejo ao lado de uma das maiores cantoras do país, mas relembra conselho que recebeu da artista.

"Eu venho toda tímida assim de fazer sertanejo e ela falou: 'pelo amor de Deus, você é toda sertaneja, menina, você fica aí se escondendo, mas você sabe todas as músicas sertanejas'. Enfim né, gente? Quem sabe esse lado não aflore mais agora que Roberta também não vai deixar eu ficar quieta", finaliza.