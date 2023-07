Sergio Hondjakoff vira pai de família em retorno à atuação: 'Não sou ator de um único personagem'

Em entrevista à CARAS Brasil, Sergio Hondjakoff falou sobre nova série que faz parte

Conhecido por interpretar o Cabeção, em Malhação, o ator Sergio Hondjakoff garante que está preparado para encarar os mais diversos personagens. De volta à atuação, ele retorna na pele do eterno personagem, que agora é pai de família, para a série Sala 66.

"Sempre fui o Cabeção de Malhação, mas não sou ator de um único personagem. Sou um ator preparado pra fazer qualquer papel, estou muito feliz trabalhando e voltando ao meu ofício", completa Sergio Hondjakoff , em entrevista à CARAS Brasil.

A série é dirigida por Rayssa de Castro, cineasta responsável pelo filme Se Não Houve Amanhã, em que Hondjakoff interpreta o médico João. O novo trabalho faz parte da retomada do ator após deixar a clínica de reabilitação que ficou internado por cerca de um ano para tratar a dependência química.

A história irá girar em torno do bullying que as crianças sofrem nas escolas brasileiras, e conta com nomes como Sidney Sampaio no elenco. "Fazer uma série que aborda um tema tão importante é gratificante para mim. O que mais desejo é que as pessoas entendam que bullying é crime."

"Sempre ao lado do meu amigo Dino Boyer, que me ajudou na fase mais difícil. Estou cada dia mais seguro. e juntar meus três colegas de trabalho depois de tanto tempo para reviver dentro de uma escola, fazendo o papel de um homem casado, pai de família, me vejo em uma nova fase", completa.

Antes da série, o ator foi anunciado no elenco do curta-metragem Se Não Houve Amanhã, projeto gravado no Rio de Janeiro. Ele interpreta o médico João, responsável pelo tratamento de Leia, a protagonista, uma mãe que cria os dois filhos sozinha e descobre um câncer em fase terminal.

