Sequinha e jovial, Simone rouba a cena em premiação: "Rejuvenesceu dez anos"

Simone rouba a cena em premiação com produção ousada; cantora dispensou roupa íntima e apareceu deslumbrante

A cantora sertaneja Simone Mendes foi um dos destaques do Prêmio Multishow, que foi realizado na noite desta terça-feira (7) no Rio de Janeiro. Ela apareceu na premiação com dois looks espetaculares todos em preto.

Um deles eram sem alças, o que deixou o corpaço da irmã de Simaria em evidência. Nas redes sociais, ela chegou a posar com as mãos na cintura mostrando a produção completa, que ainda contou com maquiagem caprichada e joias.

"Tô pronta para o Prêmio Multishow! Já já vou cantar pra vocês, não percam", disparou ela ao compartilhar o visual ousado. Vivendo uma nova rotina de cuidados com a alimentação e exercícios físicos regrados, ela exibiu uma silhueta sequinha.

Nos comentários, seguidores exaltaram a beleza de Simone. "Deusa", comentou um. "Você tá a coisa mais linda do mundo", comentou outro. "Gente, que mulher espetacular, eu fico boba", disse outro. "Conta o segredo? Rejuvenesceu dez anos", brincou um terceiro.

Simone ganhou prêmio de 'Hit do ano'

A cantora Simone Mendes levou um prêmio na categoria de Hit do Ano no Prêmio Multishow nesta terça-feira, 07. Seguindo carreira solo desde o fim da dupla com sua irmã, Simaria Mendes, a artista foi reconhecida pela sua música Erro Gostoso.

Depois de enfrentar o término polêmico de sua dupla sertaneja, a famosa mostrou ter conquistado seu espaço e reconhecimento. Na publicação, em que apareceu com o troféu na mão, os internautas não perdoaram e logo celebraram o momento de Simone lembrando de algumas situações dela com Simaria.

"Separou, fez carreira solo e se consagrou como uma das maiores artistas desse país", disseram. "Simaria: e agora como eu fico nessa casa?", brincaram citando uma música delas. "Alguém manda uma ambulância para a casa de Simaria", falaram outros. "Humilhados exaltados", escreveram.