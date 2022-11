Separação de Jojo Todynho e Lucas Souza: advogada dá detalhes

Jojo Todynho e Lucas Souza entram em acordo para o divórcio após o fim do casamento, diz programa de TV

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 09h09

A cantora Jojo Todynho e o militar Lucas Souza já estão acertando os detalhes para assinarem o divórcio em breve. Os dois separaram há poucos dias e o fim do casamento foi anunciado por ele no último final de semana, por meio das redes sociais. Na última segunda-feira, 31, o programa Fofocalizando, do SBT, revelou que conversou com a advogada da cantora e ela revelou que eles entraram em acordo sobre o divórcio.

Na atração do SBT, a jornalista Gaby Cabrini disse que conversou com a advogada de Jojo Todynho e que a doutora revelou que a decisão do divórcio foi em comum acordo. “A advogada da Jojo disse que já está sendo agilizado o divórcio consensual. O que isso significa? Que ambas as partes já falaram: 'olha, chegou mesmo ao fim, vamos assinar, vamos terminar logo com isso'”, disse a repórter.

Logo depois, Gaby Cabrini também contou que tudo está correndo de forma tranquila. “Até o momento, a doutora falou que está na paz, que os dois entraram em um acordo e que vai ser tudo na paz e consensual”, afirmou.

Por enquanto, Jojo Todynho não deu declarações sobre o fim do casamento. Depois que Lucas fez o seu pronunciamento nas redes sociais, ela apareceu seguindo com a sua vida normalmente. A estrela revelou que foi fazer bronzeamento artificial no final de semana e apareceu com biquíni feito de fita adesiva. Além disso, ela também apareceu rebolando em seu quarto.

Lucas Souza revela a separação para os fãs

Na manhã do dia 29 de outubro, Lucas Souza gravou stories no Instagram para contar que o casamento com Jojo Todynho chegou ao fim. “Eu e a Jojo não estamos mais juntos, decidimos botar um ponto-final na relação essa semana. Acredito que não tem mais volta dessa vez. A nossa relação foi boa até determinado momento”, disse Lucas, desabafando e com cara choro, em uma sequência de stories publicados em sua conta oficial no Instagram.

“Peço que, antes que o pessoal comece a especular motivos do término, vou falar aqui que eu jamais anunciaria o término aqui no Instagram sem ter falado com ela [Jojo Todynho]. Eu jamais anunciaria o término se não fosse por um motivo muito plausível”, continuou.

E ele explica: “Quando eu voltei para a Jojo, tava tudo bem, eu ia falar aqui na internet, me expor, até porque não tenho carreira artística, eu me expus, sai como errado, para o bem dela, mesmo não estando errado.”

“Foi uma atitude rápida, porém, foi uma atitude decorrente de uma situação que ela fez comigo, me senti traído. Não cabe eu explicar aqui, porque não quero expor ela, mas toda situação gera uma reação”, contou Lucas.