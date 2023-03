Sem herdeiros, fortuna de atriz ficou incerta após falecimento; relembre o caso

Falta de herdeiros fez fãs questionarem destino de fortuna da atriz Claudia Jimenez, falecida em 2022

Conhecida por viver papéis cômicos em produções da TV Globo, a atriz Claudia Jimenez(1958-2022) faleceu aos 63 anos vítima de uma insuficiência cardíaca. Por não ter herdeiros, o caso da artista acabou levantando questionamentos sobre com quem iria ficar a sua fortuna.

A situação envolvendo o falecimento de Claudia foi semelhante ao de Jô Soares, que também faleceu sem ter herdeiros. No entanto, no caso da artista, ela havia feito um testamento um ano antes falando sobre seu desejo.

Dias depois ao enterro, o documento foi aberto e foi descoberto que Claudia expressou o desejo de deixar sua herança para sua ex-esposa, a personal trainer Stella Torreão, com quem teve um relacionamento entre os anos de 1998 e 2008.

A educadora física, então, herdou além de ações em bancos e três apartamentos no Rio de Janeiro. O pedido foi aceito pelas irmãs de Sandra e Regina, que preferiram não contestar a vontade de Claudia.

"Costumo dizer que a nossa separação não deu certo. Ela é tão dentro da minha vida, e eu da dela, que a única parte que a gente não vive é a erótica", contou Claudia numa entrevista em 2018.

Mesmo após o fim do relacionamento, Claudia e Stella mantinham uma linda amizade. Elas dividiam um apartamento na Lagoa, no Rio de Janeiro. Também era comum encontrar as duas viajando juntas ou em passeios com amigos.

O falecimento de Claudia deixou Stella abalada. Em seu perfil do Instagram, a personal compartilhou uma linda homenagem. "Claudia, amor da minha vida , faria tudo de novo !!! Você fez mto mais por mim. Cadê nós meu amor?", escreveu.

"Passo aqui só dizer que ela me alimenta de todas as maneiras, me protege, me ama, me valoriza, me salva! Acreditem, não sei o que fiz para merecer essa pessoa tão maravilhosa em minha vida!", completou.