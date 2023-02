Selena Gomez posta foto com decote chamativo e é aclamada pelos seus seguidores: “Musa”

Selena Gomez, que se tornou a mulher mais seguida no Instagram, revelou recentemente qual é a única rede social que tem em seu telefone

Na noite de quarta-feira, a cantora Selena Gomez (30) surpreendeu seus fãs ao compartilhar um clique sensual que já havia postado no passado, porém tinha apagado logo depois. A imagem traz a estrela deslumbrante com um decote tomando seus bons drinques.

A estrela de da série 'Only Murders in the Building' brindou seus seguidores que ela havia deletado de suas redes por achar que "era demais".

Na legenda ela explicou o "retorno" da foto: "Eu excluí isso uma vez porque pensei que talvez fosse demais, mas não". Os fãs ficaram encantados ao ver a imagem retornar ao inundar a seção de comentários com inúmeras mensagens expressando com entusiasmo sua aprovação. "Nunca é rainha demais", postou um fã. "Uaau, por favor, não exclua de novo ...", pediu outro. "Obrigado por postar novamente", agradeceu um terceiro.

A imagem original foi publicada em 2018. O clique voltou às redes sociais após a atriz admitir sua decisão de ter um assistente para lidar com sua presença nas mídias sociais depois que ela recebeu ataques massivos de haters. Em uma entrevista à Vanity Fair, Selena revelou que estava "constantemente" chorando e teria ansiedade com os comentários cruéis que recebeu de usuários nas redes sociais.

"Passei por um tempo difícil em um rompimento e não queria ver nenhum dos [feedbacks] - não necessariamente sobre o relacionamento, mas as opiniões de mim versus [alguém] mais. Haveria milhares de comentários muito bons, mas minha mente ia direto para as más", revelou Selena.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Selena Gomez (@selenagomez)

Selena Gomez faz história e bate novo recorde em rede social

Desde quando a estrela voltou a ser ativa em suas redes sociais ela voltou a ser a mulher mais seguida no Instagram. Depois de um descanso da rede social, ela está utilizando a plataforma ativamente e não demorou muito para reconquistar o posto.

No período em que esteve afastada foi Kylie Jenner (25)quem se manteve no topo, com 380 milhões de seguidores. Mas, Selena Gomez ultrapassou a marca e agora tem 381 milhões de pessoas que a seguem na rede social.