Selena Gomez faz post sobre status de relacionamento, mas deleta logo em seguida

Os rumores são de que Selena Gomez estaria namorando Andrew "Drew" Taggart, do The Chainsmokers

Segundo alguns veículos da imprensa internacional, a cantora Selena Gomez (30) estaria namorando com o músico Andrew "Drew" Taggart, de 33 anos, do The Chainsmokers.

Na quinta-feira, 19, a estrela da série Only Murders in The Building usou seu instagram para falar de seu status de relacionamento. Ela postou: "eu gosto muito de estar sozinha". Logo abaixo, usou a hashtag "eu estou solteira". Porém, logo em seguida, a ex-estrela da Disney deletou a publicação, que foi divulgada em seus Stories.

A foto em preto e branco no entanto deixou alguns fãs intrigados, pois um homem muito parecido com seu possível affair estava na foto. Alguns fãs também especularam que o possível relacionamento não passava de uma possível estratégia para divulgar um futuro single da cantora.

Selena não assume publicamente um romance desde o fim do romance com Justin Bieber (28), em março de 2018, depois de um namoro de idas e vindas desde 2011.

Os rumores do relacionamento surgiram quando o tablóide norte-americano US Weekly apontou que a cantora estaria vivendo um novo romance, algumas fontes revelaram ao site que o novo casal do pop tem passado bastante tempo juntos, se divertindo muito, indo ao boliche e ao cinema toda vez que podem, e que a cantora é “muito carinhosa e mal consegue tirar as mãos dele”.

Esta semana as especulações aumentaram mais ainda após o possível casal serem vistos e fotografados juntos no The Gutter, uma famosa pista de boliche em Manhattan, Nova York. Segundo o E!News, o “date” foi confirmado pelo gerente do estabelecimento.

Uma testemunha revelou ao tabloide norte-americano que Selena e Drew estavam “se pegando como adolescentes” na pista, enquanto curtiam o tempo sozinho. “Também havia um grupo de meninas que foram tirar fotos dela logo depois e um homem pegando um autógrafo”, disse a fonte