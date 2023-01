Selena Gomez estaria supostamente namorando músico, segundo site

Cantora Selena Gomez estaria namorando integrante do grupo de música eletrônica The Chainsmokers

De acordo com o tablóide norte-americano US Weekly, a cantora Selena Gomez (30) estaria vivendo um novo romance! Nesta segunda-feira, o site de fofocas disse que a artista está supostamente namorando o músico Andrew “Drew” Taggart (33), que faz parte do grupo de música eletrônica The Chainsmokers.

Algumas fontes revelaram ao site que o novo casal de pombinhos tem passado bastante tempo juntos, se divertindo muito, indo ao boliche e ao cinema toda vez que podem, e que a cantora é “muito carinhosa e mal consegue tirar as mãos dele”.

Selena Gomez é bem discreta com sua vida amorosa desde que terminou de forma definitiva com o cantor Justin Bieber, em março do ano de 2018, depois que o casal vivia um relacionamento conturbado com idas e vindas desde 2011.

Falou mesmo!

No documentário “My Mind and Me”, Selena abriu o jogo sobre o relacionamento que teve com o cantor Justin Bieber. Em seu desabafo, a cantora falou sobre como se sente mal quando a mídia não consegue desassociá-la de Bieber. “Quando vou ser boa o suficiente sozinha? Quando eu vou ser boa só para mim, não precisando de ninguém para ser associada?”, questionou. “Não quero nada mais do que não ser o meu passado, mas ele sempre volta”, completou.