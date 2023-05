Segundo site, Tom Brady estaria vivendo affair secreto com loira famosa

Tom Brady e Gisele Bündchen se divorciaram há sete meses e o ex-jogador estaria vivendo um novo affair

O ex-astro da NFL, Tom Brady (45) tem dito por aí que está namorando secretamente uma “superestrela de cabelos loiros". Os rumores estão circulando sete meses após o astro se divorciar da modelo brasileira Gisele Bündchen (42), com quem foi casado por 13 anos.

Foi isso o que uma fonte com conhecimento da situação disse ao Radar Online nesta segunda-feira, 15. "Ver Gisele florescer sozinha o está corroendo", disse o contato próximo a Brady ao site. O ex-atleta da NFL estaria se gabando por aí que tem namorado secretamente a tal loira famosa, mas não se sabe exatamente de quem ele está falando.

O insider disse ainda que Brady não pretende levar a sério esse namoro: “Ele só quer deixar Gisele com ciúmes e projetar a imagem de que é um solteirão feliz que conseguiu."

A notícia vem logo depois da troca de gentilezas entre Tom Brady e Gisele no Dia das Mães. Tom selecionou várias fotos ao lado de sua mãe e da ex-esposa para homenageá-las: “Feliz Dia das Mães para todas essas mulheres incríveis que deram tanto à nossa família ao longo de suas vidas. Obrigado a todos por seu amor, compaixão e bondade, e por dar um exemplo tão incrível para todos os nossos pequeninos”, o atleta escreveu.

“Somos todos muito gratos por seu apoio e por nos ajudar a alcançar nossos sonhos. Desejo a todas as mães do mundo um dia especial ao lado das pessoas que mais as amam”, ele completou a publicação. Foi então que Gisele causou alvoroço ao deixar um emoji de coração vermelho nos comentários da publicação.

Os fãs ficaram estarrecidos com a interação do ex-casal e deixaram vários comentários especulando uma possível volta: Tom, sente saudades?”, perguntou uma fã brasileira. “Acho que alguém tá querendo reatar o casamento, hein?! Cheio de foto da ex aí.”, apontou outro admirador.