Gisele Bündchen ganha homenagem de Tom Brady e reação surpreende

Tom Brady homenageia Gisele Bündchen com declaração especial no Dia das Mães e reação da supermodelo pega todos de surpresa: 'Querendo reatar'

A supermodelo brasileira Gisele Bündchen (42) ganhou uma declaração especial do ex-marido, o ex-jogador de futebol americano Tom Brady (45), de quem se divorciou em outubro do ano passado. O atleta homenageou a mãe de seus filhos, os pequenos Vivian Lake (10) e Benjamin Rein (13), com um texto emocionante e a loira surpreendeu ao reagir ao post publicamente.

Tom selecionou várias fotos ao lado de sua mãe e da ex-esposa para homenageá-las: “Feliz Dia das Mães para todas essas mulheres incríveis que deram tanto à nossa família ao longo de suas vidas. Obrigado a todos por seu amor, compaixão e bondade, e por dar um exemplo tão incrível para todos os nossos pequeninos”, o atleta escreveu.

“Somos todos muito gratos por seu apoio e por nos ajudar a alcançar nossos sonhos. Desejo a todas as mães do mundo um dia especial ao lado das pessoas que mais as amam”, ele completou a publicação. Foi então que Gisele causou alvoroço ao deixar um emoji de coração vermelho nos comentários da publicação.

Os fãs ficaram estarrecidos com a interação do ex-casal e deixaram vários comentários especulando uma possível volta: “Ele é um bom homem”, um seguidores respondeu Gisele. “Tom, sente saudades?”, perguntou uma fã brasileira. “Acho que alguém tá querendo reatar o casamento, hein?! Cheio de foto da ex aí.”, apontou outro admirador.

Gisele Bündchen vive nova fase em sua vida:

Gisele Bündchen surgiu belíssima com um vestido branco vintage da grife Chanel no MET Gala 2023. Mas além da beleza, a beldade atraiu todos os olhares com um sorrisão no rosto e uma fonte informou que ela vive uma nova fase repleta de felicidade. De acordo com o site da revista People, ela está radiante em sua vida pessoal e profissional após o divórcio com o ex-marido, Tom Brady.