Scheila Carvalho curte praia paradisíaca coladinha com sua família: ''Um domingo abençoado''

Scheila Carvalho aproveitou o domingo ensolarado para curtir a companhia da família durante um passeio em uma praia paradisíaca

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 14h03

No último domingo, 20, Scheila Carvalho(48) decidiu aproveitar o dia ensolarado para curtir uma praia paradisíaca ao lado de sua família.

A dançarina publicou dois cliques, um onde ala aparece coladinha com o marido, Tony Salles (41), enquanto eles estão deitados um em cima do outro e um segundo registro onde a filha do casal, Giulia (11), aparece fazendo a mesma posição com o pai.

Na legenda, ela celebrou esse momento em família: "Deus e família sempre em primeiro lugar. Um domingo abençoado pra vocês!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que fotos lindas!", disse um. "União e amor sempre!", escreveu outro. "Fotos mais que perfeitas!", falou um terceiro.

Confira os cliques de Scheila Carvalho curtindo uma praia paradisíaca com a família: