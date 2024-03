Sarah Beatriz rebate julgamentos sobre sua carreira: ‘Não foi fácil’

Em entrevista à CARAS Brasil, cantora gospel fala sobre desafios da carreira e relembra julgamentos no início de tudo

Sarah Beatriz (25) é um dos grandes fenômenos da nova geração do gospel no Brasil. Voz do hit Todavia Me Alegrarei, ela coleciona milhões de streamings em diferentes plataformas de música. No entanto, nem tudo foi fácil para a jovem artista. Para chegar ao estrelato, ela precisou ignorar críticas e acreditar no seu talento. Em entrevista à CARAS Brasil, a intérprete rebate julgamentos sobre sua carreira e destaca conselho aos fãs.

"As pessoas têm a percepção de que na minha vida as coisas aconteceram muito rápido, mas não foi fácil. O processo é perfeito porque Deus está no processo, o processo é necessário em todas as fases da nossa vida porque eu tenho certeza que se Deus tivesse feito tudo muito rápido na minha vida, eu não teria a estabilidade que tenho hoje de saber e entender tudo o que Deus me deu e me confiou", afirma.

A cantora reflete sobre a necessidade de passar por processos ao longo da vida. Considerada uma das principais artistas do gospel atual, ela conta ter iniciado carreira gravando vídeos de cover musical na cozinha da casa da mãe. O sucesso surgiu com um tempo.

"Todos os dias aprendo a sabedoria de saber lidar com todas as coisas. Não é sempre que acerto, não é sempre que sei de tudo. Comecei gravando cover na cozinha, daí gravei um projeto que fez muito sucesso, mas não teve aquela mega produção. Esse foi [apenas] um dos processos, depois foi um atrás do outro", conta.

Beatriz se considera uma pessoa teimosa a ponto de contrariar todas as críticas e realizar o sonho de ser uma cantora reconhecida. Durante a entrevista, ela relembra os desafios que enfrentou para lançar músicas de sucesso e fala sobre a importância da autoestima pessoal.

"Sempre acreditei [no meu sucesso], nunca deixei de acreditar. Pode ninguém acreditar, mas sou teimosa nesse nível. Se ninguém acreditar, não importa, isso não muda porque não me deixo ser levada pela opinião das pessoas. Continuo acreditando porque o Maior de todos está comigo. Na sua vida você precisa entender, acreditar e confiar que mesmo que haja cobrança e as pessoas não acreditem, você precisa continuar", conclui.